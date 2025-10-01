menu
JPNN.com » Daerah » Kep. Riau » Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG

Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG

Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG
Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa. ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, BATAM - Polisi menyampaikan hasil penyelidikan sementara dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa mengatakan hasil pemeriksaan sementara, para siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing seusai menyantap MBG, sebelumnya melakukan jajan di luar sekolah.

“Hasil penyelidikan di TKP, kebanyakan anak-anak yang keracunan itu dia melaksanakan makan dulu di luar (jajan-red). Tapi ini masih kami dalami,” kata Robby di Batam, Selasa (30/9).

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihaknya dibantu tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri telah memeriksa sejumlah pihak, baik itu guru, pihak SPPG, dan murid.

“Kami sudah memeriksa 15 orang, baik dari SPPG-nya, ahli gizi, guru serta muridnya,” ujarnya.

Dia menyebut gangguan kesehatan yang dialami oleh murid di SMP Negeri 2 Karimun dan SD Negeri 010 Parit Lapis, Kecamatan Meral, terjadi seusai mengonsumsi MBG.

“Keracunan benar, tetapi penyebab (keracunan) masih kami dalami. Sebagian besar siswa yang mengonsumsi MBG tidak mengalami apa-apa. Bahkan, gurunya sudah mencoba MBG itu sebelum dibagikan ke siswa. Makanya kami lagi dalami penyebabnya apa,” kata Robby.

Robby mengatakan seluruh murid di dua sekolah tersebut sudah dibolehkan pulang tak lama setelah mendapat perawatan medis di puskesmas terdekat.

Murid SD dan SMP mengalami keracunan seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

