Sebelum Tampil di Malaysia, Shakira Jasmine Persembahkan Video Klip Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine merilis video musik untuk lagu terbaru yang berjudul Akankah Aku Sampai Ke Sana?.

Akankah Aku Sampai Ke Sana? merupakan sebuah lagu reflektif tentang perjalanan mengejar mimpi yang terasa tinggi dan jauh.

Lagu tersebut menggambarkan keraguan, kelelahan, dan pertanyaan yang muncul saat seseorang terus berusaha meraih impian sejak kecil.

Di balik itu, tersimpan pesan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah pada mimpi yang pernah diyakini.

Dengan lirik yang emosional dan relatable, lagu Akankah Aku Sampai Ke Sana? terasa seperti percakapan antara diri saat ini dan diri kecil di masa lalu, yang dahulu percaya bahwa segala hal mungkin terjadi.

Melalui persona KIRA, Shakira Jasmine hadir sebagai representasi generasi muda yang punya mimpi besar namun harus menghadapi realita yang tidak selalu mudah.

Sosok yang jujur, pernah ragu, tetapi memilih untuk terus berjalan. Karakter vokal Shakira Jasmine yang lembut namun kuat mempertegas emosi dalam lagu itu.

Perilisan Akankah Aku Sampai Ke Sana? juga membawa campaign Surat untuk Diri Kecilku yang mengajak pendengar untuk kembali mengingat mimpi mereka dan melihat hubungan mereka dengan diri sendiri hari ini.