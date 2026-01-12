Sebenarnya, Selamanya, Persembahan Terbaru dari Dul Jaelani

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Dul Jaelani kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Sebenarnya, Selamanya.

Lagu tersebut mengangkat kisah kasmaran dengan sudut pandang yang jujur, intim dan emosional.

Lewat Sebenarnya, Selamanya, Dul Jaelani mengajak pendengar untuk bisa menyelami cinta sebagai ruang yang penuh keindahan sekaligus kerapuhan. Sebuah tempat kebahagiaan dan penderitaan berdampingan tanpa pernah lekang oleh waktu.

Menurut anak Ahmad Dhani tersebut, kasmaran selalu menjadi tema yang eksotis untuk dibahas.

"Di dalamnya ada kebahagiaan, penderitaan, keindahan, dan kegelapan yang menjadi satu,” ungkap Dul Jaelani.

Nuansa tersebut juga terasa kuat dalam lirik lagu Sebenarnya, Selamanya.

Lirik yang sederhana namun menghantam perasaan, tentang jarak, keteguhan rasa serta keyakinan pada satu cinta yang tinggal di lubuk hati

Menariknya, lagu tersebut hadir dengan balutan energi rock yang terasa hidup. Pemilihan nuansa tersebut bukanlah sebuah kesengajaan.