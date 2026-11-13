Sebentar Lagi Terbit SE untuk PNS dan PPPK, Paruh Waktu Juga

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, dan pegawai non-ASN.

Aturan ini guna melindungi kesehatan serta mencegah potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran narkotika.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi mengungkapkan penerbitan surat edaran terkait larangan penggunaan vape bagi aparatur pemerintah daerah mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN tersebut, saat ini tengah diproses.

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Selain itu bakal diiringi langkah sosialisasi melalui berbagai media publikasi, termasuk selebaran (flyer) bertajuk "ASN Jawa Barat Tanpa Vape".

"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kami pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi Supandi di Bandung, Kamis (12/11).

Rencana kebijakan Pemprov Jabar ini digulirkan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan rokok elektrik/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Dalam fatwa tersebut MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan untuk peredaran narkotika.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan pertimbangan utama pelarangan ini memang tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan, melainkan juga celah kerawanan perangkat rokok elektrik yang dinilai berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat narkotika, sehingga dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur.