Sebilah Pisau di Lokasi Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
jpnn.com - SITUBONDO – Polisi bergerak cepat menangani kasus pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo telah mengamankan barang bukti sebilah pisau.
Selain itu, polisi juga mengamankan lima telepon seluler (HP/handphone) atas kasus dugaan pembunuhan satu keluarga itu.
Ketiga korban dugaan pembunuhan itu, yakni Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38), serta Umi Rahmania (18) anak pasutri tersebut.
Ketiganya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
"Kami juga mengamankan lima handphone di lokasi kejadian, termasuk sebilah pisau, serta memeriksa kamera pengintai dalam kondisi mati," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan kepada wartawan di Situbondo, Minggu (28/12) malam.
Dijelaskan, tim forensik saat ini sedang bekerja melakukan autopsi tiga jenazah korban dugaan pembunuhan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
Hasil autopsi, lanjutnya, merupakan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap motif dugaan pembunuhan terhadap tiga korban yang masih satu keluarga itu.
Berikut ini fakta-fakta kasus dugaan pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur.
