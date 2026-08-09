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Sebulan Buka, Klinik Diabetes mGanik Care Gading Serpong Menyembuhkan 300-400 Pasien

Sebulan Buka, Klinik Diabetes mGanik Care Gading Serpong Menyembuhkan 300-400 Pasien
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Klinik Diabetes mGanik Care. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kelvin Candiago, M.M., MARS., DABRM mengatakan banyak penderita diabetes melitus tipe 2 kesulitan menjaga perubahan gaya hidup secara konsisten. 

“Tanpa arahan yang tepat, upaya pengelolaan diabetes sering berhenti pada mengontrol gula darah saja,” ujar dr. Kelvin Minggu (9/8).

Menurut dr. Kelvin, selama mendampingi ribuan pasien di Indonesia, pasien sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun, tanpa pendampingan, menjalankan perubahan gaya hidup konsisten sering kali sulit

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“Diabetes adalah kondisi metabolik yang butuh perubahan gaya hidup berkelanjutan,” jelas dia.

Melihat fakta itu, dr. Kelvin mengembangkan mGanik dengan Metode 3R : Rescue, Reverse dan Remission yang mengintegrasikan medikasi, nutrisi dan monitoring.

Pendekatan ini diwujudkan melalui Klinik Diabetes mGanik Care, mGanik Nutrition dan Komunitas Revolusi Diabetes. 

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"Ketika terapi, nutrisi, monitoring, dan dukungan berjalan bersama, peluang untuk pulih dari diabetes menjadi jauh lebih besar," lanjutnya.

Untuk memperluas akses, mGanik kini membuka cabang terbaru Klinik Diabetes mGanik Care di Gading Serpong. 

Dokter Kelvin Candiago, M.M., MARS., DABRM mengatakan banyak penderita diabetes melitus tipe 2 kesulitan menjaga perubahan gaya hidup secara konsisten.

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