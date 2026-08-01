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Sebulan Penuh, PIK Merdeka Fest Hadirkan 81 Atraksi untuk Rayakan HUT ke-81 RI

Sebulan Penuh, PIK Merdeka Fest Hadirkan 81 Atraksi untuk Rayakan HUT ke-81 RI
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Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI juga hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) melalui PIK Merdeka Fest yang berlangsung sepanjang Agustus. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) identik dengan nuansa merah putih, perlombaan rakyat, dan semangat kebangsaan yang terasa di berbagai daerah.

Pada tahun ini, semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI juga hadir di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) melalui PIK Merdeka Fest yang berlangsung sepanjang Agustus.

PIK Merdeka Fest merupakan festival sebulan penuh yang menghadirkan 81 agenda wisata, budaya, olahraga, hingga hiburan untuk masyarakat.

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Festival tersebut digelar di berbagai destinasi ikonik yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG), mulai dari PIK Avenue, Batavia PIK, Tokyo Hub, Sunset Pier, Aloha PIK, East Coast, Indonesia Design District, Orange Groves, Pantjoran PIK, NICE, Spike Airdome, hingga Land’s End.

Melalui festival tersebut, pengunjung diajak menikmati pengalaman wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dalam suasana kemerdekaan.

Sebulan Penuh, PIK Merdeka Fest Hadirkan 81 Atraksi untuk Rayakan HUT ke-81 RI

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Head of Tourism Development ASG Fenny Maria mengatakan PIK Merdeka Fest merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang bagi masyarakat dalam merayakan HUT RI dengan cara yang lebih dekat dengan budaya Indonesia.

“Hari kemerdekaan adalah momentum untuk merayakan semangat Indonesia melalui budaya, kebersamaan, dan pengalaman yang bermakna. Melalui PIK Merdeka Fest, kami ingin menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya Nusantara,” ujarnya.

Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI identik dengan nuansa merah putih, perlombaan rakyat, dan semangat kebangsaan yang terasa di berbagai daerah.

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