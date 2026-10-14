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Sebut Ada 2 Alasan Pemakzulan Gibran, Marwan Batubara Desak DPR Tak Berlarut-larut

Sebut Ada 2 Alasan Pemakzulan Gibran, Marwan Batubara Desak DPR Tak Berlarut-larut
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Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Marwan Batubara, menilai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI semestinya tidak berlangsung berlarut-larut.

Menurut Marwan, terdapat dua alasan yang dinilainya dapat menjadi dasar untuk memproses pemakzulan Gibran, yakni dugaan perbuatan tercela dan persoalan pemenuhan persyaratan sebagai wakil presiden.

Hal itu disampaikan Marwan saat menyampaikan aspirasi GMKR kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS, Rabu (14/10).

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“Kalau bicara pemakzulan menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar, dari enam delik untuk terjadinya pemakzulan itu sudah dua hal yang menjadi alasan pemakzulan itu bisa dieksekusi,” kata Marwan.

Dia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/2026 yang menurutnya memperkuat alasan untuk membawa persoalan tersebut ke mekanisme konstitusional.

Marwan mengatakan GMKR sebelumnya telah menyampaikan surat aspirasi kepada delapan fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi PKS.

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Namun, sejumlah fraksi belum dapat menerima mereka karena DPR sedang memasuki masa reses.

GMKR kemudian meminta kesempatan kepada pimpinan PKS untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Presidium GMKR Marwan Batubara menilai proses pemakzulan Wapres Gibran di DPR RI semestinya tidak berlangsung berlarut-larut.

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