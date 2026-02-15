Sebut AI Bukan Sesuatu yang Berbahaya, Atta Halilintar: Justru Bisa Bantu Kreator

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) tengah merebak di sosial media maupun sektor lainnya.

Namun, perkembangan teknologi tersebut juga kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan industri kreatif.

YouTuber sekaligus selebritas Atta Halilintar menilai, AI tak perlu dianggap sebagai ancaman bagi para kreator.

Hal itu disampaikan oleh suami Aurel Hermansyah tersebut dalam acara talk show bertajuk The Role of AI in Modern Content Creation yang digelar SocAI bersama FYC Group.

Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh para KOL dan influencer dari berbagai bidang yang ingin memahami lebih dalam bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam pembuatan konten dan pengembangan personal branding.

"AI itu bukan sesuatu yang berbahaya. Justru ini adalah tools yang bisa membantu kreator bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kreatif," ujar Atta Halilintar.

Ayah dua anak itu berpendapat bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk kreator agar bisa bekerja lebih cepat.

Akan tetapi, untuk kreativitas sendiri tetap ditentukan oleh individu masing-masing.