menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Sebut Amran Salah satu Menteri Terbaik, Sultan: Efektif Wujudkan Swasembada Pangan

Sebut Amran Salah satu Menteri Terbaik, Sultan: Efektif Wujudkan Swasembada Pangan

Sebut Amran Salah satu Menteri Terbaik, Sultan: Efektif Wujudkan Swasembada Pangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (tengah) bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaeman saat Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu (17/9/2025). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengajak Menteri Pertanian RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, Rabu (17/9/25).

Kedatangan keduanya disambut hangat di Bandara Fatmawati Soekarno, sebelum melanjutkan agenda peninjauan dan rapat koordinasi strategis.

Agenda diawali dengan peninjauan Operasi Pasar Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Panorama Bengkulu.

Baca Juga:

Menteri Pertanian bersama Ketua DPD RI serta Wakil Gubernur Bengkulu Mian, berdialog langsung dengan pedagang dan masyarakat untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan baik dan harga tetap stabil.

Selanjutnya, rombongan menghadiri Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Dalam rapat tersebut dibahas strategi penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan nilai tambah sektor perkebunan di daerah.

Baca Juga:

Sultan yang merupakan mantan wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Pertanian terhadap Bengkulu.

“Bagi kami kinerja beliau sangat apik dan efektif dalam mewujudkan visi Swasembada Pangan President Prabowo Subianto.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi kepada Mentan Andi Amran karena kinerja sangat apik dan efektif dalam mewujudkan visi Swasembada Pangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI