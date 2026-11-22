jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad masuk preferensi cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Dasco layak untuk masuk pengisian posisi tersebut.

"Termasuk dalamnya preferensi dari partai-partai politik, ada segala macam, ada juga yang mengajukan," kata Bahlil kepada wartawan seusai acara Golkar Run di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Bahlil lalu menyebut nama Dasco sebagai salah satu figur yang masuk dalam preferensi tersebut. Bahlil menilai, Dasco memiliki komunikasi yang baik.

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"Yang punya komunikasi baik ya dengan partai-partai lain, Pak Dasco, contoh katakanlah. Itu salah satu preferensi yang mewarnai dinamika politik calon wakil presiden," katanya.

Di samping itu, Bahlil menyebut hanya Prabowo tahu siapa saja yang masuk dalam bursa cawapres. Bahlil menyebut keputusan mengenai sosok yang akan dipilih berada di tangan Prabowo.

"Siapa namanya, itu hanya yang tahu Bapak Presiden sama Yang Mahakuasa. Kita sifatnya menyampaikan aspirasi," tuturnya.

Selanjutnya, dia menyebut ada rencana pertemuan para ketum parpol hari ini. Namun, jadwal pertemuan tersebut belum dipastikan.

"Insyaallah hari ini ada rencana, tapi kepastiannya nanti akan kami sampaikan, apakah hari ini atau besok, tapi yang jelas sebelum tanggal 25 (November) itu pasti ada pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden," katanya.