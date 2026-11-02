Sebut Gibran Tak Bisa Dibiarkan, Doli Golkar Dorong Pimpinan Parpol Segera Bertemu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong pimpinan partai harus membicarakan persoalan ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742/K/TUN/2026.
"Pertemuan itu makin penting, makin besar untuk dilakukan, karena ini enggak bisa, enggak bisa diabaikan, enggak bisa dibiarkan," kata Doli ditemui awak media di Jakarta, Senin (2/11).
Sebab, kata dia, putusan MA sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap terhadap perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
"Masa putusan MK dan MA terus didiamkan, begitu, lo," ungkap Doli.
Adapun, MK dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.
Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
MA dalam putusan itu menyatakan batal demi hukum surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk syarat pencalonan.
Doli mengatakan putusan MA makin meningkatkan urgensi pertemuan elite parpol menyikapi ijazah Gibran.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai putusan MA terkait suket Gibran bikin urgensi pertemuan elite parpol meningkat.
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