Sebut Isu Kabur ke Singapura Hoaks, Sahroni: Gue Enggak ke Mana-Mana

jpnn.com - Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni blak-blakan soal pengalaman pahit ketika rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah massa pada 30 Agustus 2025 lalu.

Sahroni menceritakan peristiwa yang menimpanya secara terperinci dalam tayangan YouTube Total Politik, yang direkam 15 September 2025.

Melalui video itu, Sahroni bercerita bagaimana dirinya berada di dalam rumah bersama beberapa kolega dan staf ketika massa mulai memasuki kediamannya.

Untuk menyelamatkan diri, Sahroni terpaksa bersembunyi di kamar mandi rooftop rumahnya tersebut selama 7 jam lamanya.

Dia juga membantah isu di media sosial bahwa dirinya kabur ke Singapura.

"Gue enggak ke mana-mana. Kalau dibilang, fitnah ‘gua lari’, enggak ada. Until today gua di Jakarta," kata Sahroni dalam siniar tersebut.

Politikus yang sebelumnya menjabat wakil ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa informasi yang menyebut dirinya berada di luar negeri saat penjarahan terjadi, sama sekali tidak benar.

Dia bahkan menjelaskan bahwa foto yang beredar itu merupakan momen dirinya dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta pada 29 Agustus, sehari sebelum penjarahan.