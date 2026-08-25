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Mengaku Punya Pacar Pengusaha, Aura Kasih: Jarang di Indonesia

Mengaku Punya Pacar Pengusaha, Aura Kasih: Jarang di Indonesia
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Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih bicara blak-blakan soal sosok kekasih yang dipacarinya sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, sosok kekasih barunya itu bukan dari kalangan selebritas, melainkan pemilik usaha.

"Profesional, punya usaha," kata Aura Kasih, dikutip dari kanal Cumicumi di YouTube, Selasa (25/8).

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Pelantun Mari Bercinta itu mengungkapkan bahwa keluarganya sudah mengenal dekat pria tersebut.

"Sudah dekat banget dong," ungkap ibu satu anak itu.

Kedekatan tersebut membuat Aura Kasih menyebut sang kekasih telah mendapatkan lampu hijau dari keluarganya.

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Dia pun memberikan sinyal bahwa hubungan mereka telah mengarah ke jenjang yang lebih serius.

"Karena dia sudah kenal, cuma jarang di sini, orangnya jarang di Indonesia," kata Aura Kasih.

Aura Kasih mengungkap kekasihnya adalah seorang pengusaha yang mendukungnya berbisnis..

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