Sebut MBG Pengaruhi PAD, Plt Gubernur Riau Diperiksa Kemendagri

jpnn.com, PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyikapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

Atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Mahendra Jaya bersama tim Inspektorat Khusus diterjunkan ke Riau untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap pernyataan tersebut.

Tim tersebut terdiri dari Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.

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“Pak Menteri Dalam Negeri memerintahkan saya, bersama tim yang terdiri dari Tim Inspektur Khusus untuk turun ke lapangan melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mahendra Jaya di Pekanbaru, Rabu (24/6).

Menurutnya, tim telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dengan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau, di antaranya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Sekretaris Dinas Pendidikan.

“Kami sudah turun ke lapangan, kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Plt Gubernur, juga ada Sekda, kemudian Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Sekdis Kelautan dan Perikanan, serta Sekdis Pendidikan,” bebernya.

Dari hasil klarifikasi tersebut, tim Kemendagri menemukan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi penyebab kondisi penerimaan daerah, namun bukan disebabkan oleh Program MBG.

Salah satu temuan yang disampaikan Mahendra adalah target realisasi pembangunan kantin sekolah pada Tahun Anggaran 2026 yang belum optimal.