Sebut Modifikasi Cuaca di Wilayah Karhutla Sulit, BMKG Lakukan Strategi Lain
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Teuku Faisal Fathani mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah kebakaran hutan dan lahan saat ini menghadapi tantangan.
Hal tersebut lantaran potensi awan konvektif cenderung rendah di tengah puncak musim kemarau.
“Sekarang untuk operasi modifikasi cuaca ini cukup sulit karena potensi awan konvektif itu sangat rendah di puncak-puncak musim kemarau ini, sehingga operasi modifikasi cuaca ini sangat situasional,” ucap Faisal di Istana Negara, pada Kamis (24/9).
Untuk itu, seluruh pesawat yang disiapkan di sejumlah provinsi tidak hanya digunakan untuk OMC.
Pesawat tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan patroli udara guna memantau potensi karhutla.
Menurut dia, pesawat telah disiapkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan di enam provinsi prioritas.
“Jadi, semua pesawat di setiap provinsi sudah kami siapkan bersama dengan BNPB, Kementerian Kehutanan itu di 6 provinsi prioritas sudah kami siapkan untuk pesawatnya digunakan sebagai mode patroli,” kata dia.
Pesawat tersebut nantinya dapat segera dialihkan untuk operasi modifikasi cuaca apabila ditemukan potensi awan yang memungkinkan pelaksanaan OMC.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah kebakaran hutan dan lahan saat ini menghadapi tantangan.
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