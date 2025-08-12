Sebut Orang tuanya tak Ada Masalah, Putra Sulung Andre Taulany: Tidak Berkomunikasi Saja

jpnn.com, JAKARTA - Putra sulung dari pasangan Andre Taulany dan Erin, Ardio Taulany menyebut, tak ada masalah serius dalam rumah tangga orang tuanya.

Dia mengatakan, orang tuanya hanya memiliki masalah pada komunikasi.

Dio, sapaannya, menduga hal itu yang memicu ayahnya menggugat cerai sang ibu ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

"Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, enggak ada yang, enggak ada masalah apa-apa," ujar Ardio Taulany di PA Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Senin (11/8).

"Mama semua baik, Papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi saja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali," sambungnya.

Dia merasa bahwa orang tuanya tak seharusnya bercerai karena tidak ada masalah besar dalam rumah tangga Andre Taulany.

Sebagai anak, Dio pun ingin orang tuanya kembali berdamai.

Oleh karena itu, dia pun hadir dalam sidang lanjutan perceraian orang tuanya di PA Tigaraksa.