Sebut Pileg 'Tenggelam' oleh Pilpres, Fraksi di DPR Usulkan Pemisahan Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan belakangan berkembang di fraksi DPR yang mengusulkan pileg nasional dan tingkat I serta II dipisah pelaksanaannya dengan pilpres.

Menurut dia, perkembangan pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres ini setelah muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berkembang di DPR, di fraksi-fraksi, pemilu itu pileg, DPR RI, DPD, DPRD kabupaten atau kota, hingga DPRD provinsi, satu rezim tersendiri. Habis itu baru pilpres," kata Said menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan wacana pemisahan menjadi wajar karena kontestasi pileg menjadi tenggelam ketika terjadi pilpres.

"Pileg itu hampir tenggelam, yang dominan selalu pilpres, yang dibaca rakyat selalu pilpres," kata Said.

Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan kondisi pileg yang tenggelam pilpres membuat pelaksanaan kontestasi perlu dipisah tiga bulan.

"Oleh karenanya, kemudian muncul, berkembang pikiran, sudahlah pileg sendiri, setelah pileg baru pilpres. Dasarnya pilpres dari pileg yang baru dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan tadi begitu, loh," ujar Said.

Toh, kata dia, pelaksanaan pileg lebih dahulu, baru digelar pilpres membuat rakyat bisa mengenal para kandidat yang hendak dipilih.