Sebut Prabowo Sangat Egaliter, KSPSI dan KSBSI Deklarasikan Dukung Penuh Program Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. KSPSI yakin Kepala Negara berpihak pada serikat buruh.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Andi Gani setelah melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Dasco. KSPSI berterima kasih kebijakan Prabowo sejauh ini bersandar pada kepentingan rakyat.
"Jadi kami KSPSI, KSBSI juga tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan semua program yang pro-rakyat. Dan kami yakin betul Pak Presiden mempunyai keberpihakan sangat-sangat kuat karena pertama kali dalam sejarah gerakan buruh, beliaulah yang pertama kali mau hadir dalam acara May Day dan akan dilanjutkan tahun ini," kata Andi Gani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Pada kesempatan itu juga, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sering berkomunikasi secara informal dengan serikat buruh. Dalam komunikasi itu, Presiden Prabowo selalu bersikap terbuka menerima masukan dari serikat buruh.
"Dan juga banyak teman-teman media tidak tahu bahwa Pak Presiden sering berkomunikasi secara informal dengan kami dan sangat terbuka dan sangat egaliter," katanya.
Tak hanya itu, Andi Gani bahkan menyebut Presiden Prabowo selalu responsif ketika mendapat keluhan para buruh di Tanah Air. Untuk itu, dia memastikan KSPSI berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo.
"Jadi kami bisa menyampaikan secara terbuka dan banyak publik yang tidak tahu bahwa kami melakukan komunikasi langsung dalam menjaga masalah dan beliau merespons dengan sungguh sangat cepat dan penuh perhatian terhadap buruh Indonesia. Dan kami tentu akan tetap mendukung dan menjaga beliau," tegasnya.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. Dia menyampaikan KSBSI mendukung semua program pemerintahan Presiden Prabowo.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kritisi Rencana Agrinas Borong Pikap dari India, KSPSI Singgung soal Legitimasi Moral
- Perkuat Sinergi, Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Resmi Bergabung dengan KSPSI
- DPR dan Pemerintah Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Oktober 2026
- APINDO-KSPSI Desak Perombakan Rezim Perdagangan demi Perkuat Ekonomi Domestik
- Ketum KSPSI Terpesona Melihat Cara Cargill Menerapkan Hubungan Industrial
- DPRD Babel Datangi KSPSI, Jumhur: Smelter Seharusnya Diambil Alih Danantara, Lindungi Pekerja