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Sebut Rakornas III PPP Hanya 'Forum Lucu-lucuan', Aftoni: Cuma Gertak Sambal!

Sebut Rakornas III PPP Hanya 'Forum Lucu-lucuan', Aftoni: Cuma Gertak Sambal!
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Eks elite PPP M. Thobahul Aftoni. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020–2025 M. Thobahul Aftoni menganggap Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III partainya pada Selasa (27/10) kemarin sebagai forum lucu-lucuan. 

"Cuma forum lucu-lucuan saja. Gertak sambal,” kata Aftoni kepada awak media, Jumat (30/10).

Diketahui, Rakornas III disebut dihadiri Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono beserta jajaran pengurus harian partai.

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Termasuk, Rakornas III disebut dihadiri Mahkamah Partai beserta jajaran serta Ketua dan Sekretaris DPW PPP dari 38 provinsi di Indonesia secara virtual.

Dalam dokumen ketetapan Rakornas III tertanggal 27 Oktober, muncul putusan pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari jabatan Waketum serta Sekjen PPP.

Aftoni menuturkan pelaksanaan Rakornas III maupun pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. 

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Dari situ, dia merasa tidak perlu menanggapi serius forum lucu-lucuan yang disebut menghasilkan putusan pemberhentian Agus dan Gus Yasin.

“Rakornas tidak diatur di AD/ART. Tim Penyelesaian Sengketa Internal juga tidak ada di AD/ART,” ujar Aftoni.

Eks elite PPP M. Thobahul Aftoni merasa tidak perlu menanggapi serius forum yang menghasilkan putusan pemberhentian Agus dan Gus Yasin.

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