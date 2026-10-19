Sebut Semangat Rekonsiliasi Dilanggar, Kiai & Ulama PPP Minta Mardiono Dievaluasi

jpnn.com - Para kiai dan ulama PPP menggelar Musyawarah Nasional Ulama’il Ka’bah di Pondok Pesatren Fadlul Fadlan, Semarang, Sabtu (17/10).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra hingga Kalimantan.

Diantaranya KH. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH. Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH. Muhlisin Nurhadi, KH. Haris Sodaqoh, KH. Muslih ZA, KH. Mursyid Qori, KH. Fadlolan Musyaffa, serta sejumlah kader dan fungsionaris partai tingkat DPW PPP dari berbagai daerah.

KH Abdullah Ubab Maimoen mengungkapkan bahwa pertemuan para kiai dan ulama PPP tersebut adalah yang ketiga kalinya.

“Kami para kiai dan ulama PPP memang rutin melakukan komunikasi, membahas bagaimana PPP sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia agar bisa kembali ke Senayan pada Pemilu 2029,” ungkap KH Ubab Maimen.

PPP telah melakukan evaluasi secara menyeluruh melalui berbagai forum kajian dan konsoidasi partai, termasuk Muktamar X yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 September 2025.

“Kami berharap dalam muktamar tersebut dapat menghasilkan keputusan terbaik, tentu yang paling utama adalah mencari sosok pemimpin yang dapat melakukan perubahan agar PPP bisa dijadikan wadah perjuangan umat Islam dengan kembali ke Senayan pada pemilu 2029,” tambah KH. Ubab Maimen.

Terpisah, KH Fadlolan Musyaffa mengungkapkan sesungguhnya Muktamar X PPP telah memimilih Agus Suparmanto sebagai ketua umum.