menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sebut Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Prabowo: Usut Sampai Dalangnya!

Sebut Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Prabowo: Usut Sampai Dalangnya!

Sebut Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Prabowo: Usut Sampai Dalangnya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo saat menghadiri acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, pada Sabtu (7/2). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius.

Dia megatakan bahkan penyerangan tersebut golongkan sebagai terorisme dan harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu.

“Ini adalah terorisme, ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut,” kata Prabowo dikutip Jumat (20/3).

Baca Juga:

Presiden menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

“(Termasuk) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu menekankan negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.

Baca Juga:

Dia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

“Ya, jelas dong (kalau itu dari aparat). Tidak akan (ada impunitas). Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin Indonesia yang beradab. Tidak boleh ada tindakan seperti ini,” jelasnya. (mcr4/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Kompolnas Klaim Penanganan Kasus Air Keras Aktivis KontraS Akuntabel

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI