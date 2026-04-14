menu
JPNN.comJPNN.com
Sebut Ulama di Madura Terlibat Peredaran Narkoba, Habib Aboe Dipanggil MKD

Sebut Ulama di Madura Terlibat Peredaran Narkoba, Habib Aboe Dipanggil MKD

Sebut Ulama di Madura Terlibat Peredaran Narkoba, Habib Aboe Dipanggil MKD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota MPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (7/3). Foto: Dokumen Habib Aboe.

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan meminta keterangan anggota Komisi III Aboe Bakar Al-Habsyi di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (14/4).

Hal demikian seperti tertuang dalam surat berkop DPR RI bernomor 148/PW.09/05/2026 yang diteken Wakil Ketua MKD Imron Amir pada Senin (13/3).

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam membenarkan informasi soal pemanggilan pihaknya terhadap Habib Aboe sapaan Aboe Bakar Al-Habsyi. 

Baca Juga:

"Benar, surat itu tadi sore ditandatangani Gus Imron (sapaan Imron Amir, red)," ujarnya melalui layanan pesan, Senin ini.

Adapun, pemanggilan terhadap Habib Aboe dilakukan setelah heboh berita keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba.

Mengacu surat, berita tersebut memunculkan reaksi luas di masyarakat, sehingga MKD memutuskan memanggil Habib Aboe pada Selasa besok

Baca Juga:

"Benar-benar, dan akan kami panggil yang bersangkutan besok," kata Dek Gam.

Berita keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba muncul dari pernyataan Habib Aboe dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/4).

MKD DPR RI akan memanggil Aboe Bakar Al-Habsyi setelah heboh berita keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI