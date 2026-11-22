jpnn.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal membantah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 merupakan hasil keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI.

Said mengungkapkan terdapat tiga usulan angka berbeda yang diajukan oleh masing-masing unsur dalam pembahasan pengupahan tersebut.

Dalam usulan itu, serikat pekerja mengajukan Rp6,21 juta per bulan atau naik sekitar Rp480 ribu, Apindo mengusulkan Rp6,047 juta per bulan, sedangkan Disnaker DKI mengusulkan Rp6,136 juta per bulan atau naik sekitar Rp406 ribu.

Menurut Said, perbedaan ketiga angka tersebut membuktikan tidak adanya kesepakatan di antara unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan Gubernur DKI.

"Penetapan UMP DKI 2027 bukan hasil keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI," kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).

Said menilai Gubernur DKI seharusnya memanggil para pihak termasuk pekerja dan buruh untuk mencapai kesepakatan, serta membandingkan upah minimum dengan wilayah sekitar seperti UMK Bekasi, UMK Tangerang, dan UMK Karawang sebelum menetapkan kebijakan.

Akibat cara berpikir tersebut, Iqbal menilai UMP DKI 2027 sebesar Rp6,136 juta per bulan menjadi murah dan tidak mampu meningkatkan daya beli buruh maupun masyarakat Jakarta di lapangan.

"Karena itu, Gubernur DKI layak dinobatkan sebagai Bapak Upah Murah 2027 dan dinilai berpihak kepada pemodal besar," tuturnya.