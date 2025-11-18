menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Secercah Harapan Timnas Indonesia Menjelang SEA Games 2025, Tahan Imbang Mali U-22

Secercah Harapan Timnas Indonesia Menjelang SEA Games 2025, Tahan Imbang Mali U-22

Secercah Harapan Timnas Indonesia Menjelang SEA Games 2025, Tahan Imbang Mali U-22
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada pertandingan uji coba melawan Mali U-22 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia harus puas bermain imbang saat melakoni laga persahabatan kedua melawan Mali U-22.

Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11/2025), skuad asuhan Indra Sjafri ditahan imbang 2-2.

Garuda Muda mencetak gol melalui Mauro Zijlstra pada menit ke-12 dan Rafael Struick (53').

Baca Juga:

Adapun dua gol Mali diborong oleh Sekou Kone (11' dan 70').

Dengan hasil ini, Kadek Arel dan kolega mampu memperbaiki penampilan setelah pada pertemuan sebelumnya kalah 0-3.

Hasil ini sejatinya mirip dengan pemusatan latihan tahap pertama, ketika Indonesia kalah 0-1 dari India pada pertemuan pertama dan bermain imbang 1-1 pada pertemuan kedua.

Baca Juga:

Raihan tersebut diharapkan menjadi pelecut semangat mengingat Timnas Indonesia akan berlaga di ajang SEA Games 2025.

Timnas Indonesia bakal tampil di Thailand dengan status juara bertahan seusai menyabet medali emas pada SEA Games 2023.(mcr16/jpnn)

Timnas Indonesia harus puas bermain imbang saat melakoni laga persahabatan melawan Mali U-22, Selasa (18/11)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI