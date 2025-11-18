Secercah Harapan Timnas Indonesia Menjelang SEA Games 2025, Tahan Imbang Mali U-22

jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia harus puas bermain imbang saat melakoni laga persahabatan kedua melawan Mali U-22.

Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11/2025), skuad asuhan Indra Sjafri ditahan imbang 2-2.

Garuda Muda mencetak gol melalui Mauro Zijlstra pada menit ke-12 dan Rafael Struick (53').

Adapun dua gol Mali diborong oleh Sekou Kone (11' dan 70').

Dengan hasil ini, Kadek Arel dan kolega mampu memperbaiki penampilan setelah pada pertemuan sebelumnya kalah 0-3.

Hasil ini sejatinya mirip dengan pemusatan latihan tahap pertama, ketika Indonesia kalah 0-1 dari India pada pertemuan pertama dan bermain imbang 1-1 pada pertemuan kedua.

Raihan tersebut diharapkan menjadi pelecut semangat mengingat Timnas Indonesia akan berlaga di ajang SEA Games 2025.

Timnas Indonesia bakal tampil di Thailand dengan status juara bertahan seusai menyabet medali emas pada SEA Games 2023.(mcr16/jpnn)