Sector-K Segera Digelar di NICE PIK2: Hadirkan Suho, ENHYPEN, Hingga ILLIT
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang K-Pop kian mengakar di Indonesia, bukan sekadar hiburan, tetapi juga fenomena budaya yang menyatukan lintas generasi dan batas negara.
Festival musik terbaru bertajuk Sector-K akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK2 pada 18 dan 19 Oktober 2025.
Acara tersebut menjadi ruang simbolik tempat para penggemar hidup dalam 'kota imajiner' yang digerakkan oleh musik.
Ardella Lathifah, NICE Youth Representative, menyebut konsep Sector-K lahir dari gagasan menghadirkan konser berskala internasional yang tetap terjangkau.
"Kami ingin penggemar merasakan pengalaman imersif dengan tata cahaya futuristik dan sound system berstandar dunia. NICE akan menjadi panggung di mana fans bisa benar-benar merasa menjadi bagian dari pertunjukan,” kata Ardella Lathifah.
Lineup festival Sector-K memperlihatkan spektrum KPop yang beragam. ENHYPEN, boy group dengan tujuh anggota, terkenal dengan konsep naratif simbolik yang kuat. Sejak debut 2020 melalui program I-LAND, ENHYPEN menancapkan pengaruh dengan energi panggung yang eksplosif.
ILLIT, girl group generasi kelima dari BELIFT LAB, membawa kesegaran. Lagu-lagu ILLIT yang youthful cepat menjadi representasi semangat remaja modern, lengkap dengan visual dan koreografi yang memikat.
Sementara itu, Suho dari EXO tampil sebagai solois. Dengan vokal hangat dan kharismanya yang elegan, dia memberi warna emosional yang memperhalus dinamika festival. Bagi para penggemar, kehadiran Suho merupakan nostalgia sekaligus keintiman baru.
