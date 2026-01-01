jpnn.com, JAKARTA - SecurXcess meluncurkan VERA AI SOC (Verdict & Event Response AI), sebuah AI-Powered SOC Analyst yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas layanan Managed Security Operations Center (SOC) SecurXcess.

Peluncuran yang berlangsung di Discovery SCBD, Jakarta, pada Rabu (25/11), ini menjadi bagian dari pengembangan layanan keamanan siber SecurXcess melalui integrasi AI dan keahlian analis keamanan.

VERA AI SOC membantu mengotomatisasi proses analisis, korelasi, penentuan klasifikasi dan keputusan awal (verdict), serta respons terhadap peristiwa keamanan (security events) yang terdeteksi melalui platform Security Information and Event Management (SIEM).

Dengan mendukung alur kerja analis SOC Level 1 (L1) dan Level 2 (L2), VERA dirancang untuk mempercepat investigasi awal, meningkatkan konsistensi analisis, dan mengurangi pekerjaan berulang.

Otomatisasi tersebut memungkinkan analis SOC mengalokasikan lebih banyak waktu untuk menangani insiden kompleks, melakukan investigasi mendalam, dan menjalankan aktivitas keamanan secara proaktif.

Dengan demikian, VERA berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti keahlian dan kendali manusia dalam operasional keamanan siber.

“AI bekerja tanpa lelah, tetapi manusia tetap memegang kendali. Melalui VERA, kami ingin meningkatkan kapabilitas Managed SOC dengan memanfaatkan AI untuk mempercepat analisis, membantu menentukan prioritas, dan meningkatkan konsistensi respons,” ujar Ariesto Kosasih, CEO SecurXcess.

"Dengan begitu, analis keamanan dapat lebih fokus pada penanganan ancaman kompleks yang membutuhkan keahlian dan pertimbangan manusia," imbuhnya.