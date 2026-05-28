Sedan Listrik Pertama Ferrari Luce Resmi Mengaspal, Harga Rp 12 Miliar

Ferrari Luce. Foto: ferrari

jpnn.com - Ferrari akhirnya memantapkan diri masuk ke pasar elektrifikasi lewat peluncuran mobil listrik pertamanya bernama Ferrari Luce.

Menariknya, mobil hadir dengan tampilan yang jauh berbeda dibanding DNA desain Ferrari selama ini.

Desain Luce digarap oleh studio LoveFrom milik Jony Ive dan Marc Newson, dua sosok di balik desain ikonis produk Apple seperti iPhone dan Apple Watch.

Hasil kolaborasi itu melahirkan sebuah Ferrari dengan konsep glass house minimalis, sayap aerodinamis melayang di bagian depan dan belakang, hingga pintu belakang model suicide doors ala Rolls-Royce.

Ferrari juga membekali Luce dengan pelek jumbo berukuran 23 inci di depan dan 24 inci di belakang.

Ukuran tersebut menjadi yang terbesar yang pernah dipasang pada mobil jalan raya Ferrari.

Tak hanya soal desain, Ferrari Luce juga mencatat sejarah sebagai model pertama pabrikan asal Maranello itu yang mampu menampung lima penumpang sekaligus.

Untuk urusan performa, Ferrari tampaknya tidak mau setengah-setengah. Luce dibekali empat motor listrik radial flux yang ditempatkan di masing-masing roda.

