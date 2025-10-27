Sedan Listrik Premium Besutan Huawei Sanggup Melesat Sejauh 1.300 Km

jpnn.com - Huawei lewat lini Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), mengguncang industri otomotif dengan memperkenalkan sosok baru Stelato S9.

Sedan listrik futuristik itu digadang siap menantang nama-nama besar seperti Tesla dan Nio.

Huawei memulainya dengan merilis gambar resmi Stelato S9, memperlihatkan desain yang kian elegan dan berkarakter.

Emblem barunya bertuliskan “Universe Star”, lengkap dengan lampu depan berteknologi “Brilliant Star River”, yang menegaskan ambisi Huawei.

Bagian belakangnya tak kalah futuristik. Stelato S9 kini memakai lampu belakang “Nebula Through-type” membentang lebar, ditemani aksen krom halus dan penempatan ulang logo Stelato.

Dari samping, garis bodinya tetap minimalis, elegan, dan terasa aerodinamis.

Namun, pesona Stelato S9 bukan cuma di tampilan. Di balik bodinya, Huawei menyematkan sistem Qiankun ADS 4.

Teknologi bantuan mengemudi generasi terbaru itu jadi kebanggaan mereka.