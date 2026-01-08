Sedan MG7 Terbaru Diklaim Makin Canggih, Harga Rp 300 Jutaan
jpnn.com - SAIC Motor memperkenalkan model pembaruan MG7 2026. Sedan bergaya coupe ini tampil lebih canggih berkat penambahan fitur teknologi mutakhir.
Apa saja? Mulai dari sistem bantuan pengemudi pintar NGP hingga asisten suara berbasis kecerdasan buatan (AI).
MG7 terbaru ditawarkan dalam empat varian dengan harga mulai 139.700 yuan, atau sekitar Rp335 jutaan.
Dengan harga tersebut, MG7 memosisikan diri sebagai sedan sporty berteknologi tinggi yang menyasar konsumen muda dan pencinta fitur pintar.
Dari sisi desain, MG7 mempertahankan karakter utamanya. Siluet coupe dengan garis atap yang melandai hingga buritan fastback tetap menjadi daya tarik utama.
Tampilan sampingnya terlihat berotot, ditambah penggunaan pintu tanpa bingkai yang memberi kesan premium.
Warna baru Iceland Blue kini melengkapi pilihan eksterior, dengan skema interior yang dibuat serasi.
Bagian belakang tampil agresif melalui empat pipa knalpot lengkap dengan katup manual.
