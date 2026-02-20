Sedan PHEV Geely Galaxy Starshine 6 Disuntik Baterai Besar, Jarak Tempuh Makin Jauh

jpnn.com - Sedan plug-in hybrid (PHEV) Geely Galaxy Starshine 6 dikabarkan mendapat pembaruan penting pada sektor elektrifikasi.

Versi terbarunya tetap mempertahankan mesin 1,5 liter seperti generasi sebelumnya, tetapi kini dibekali baterai berkapasitas jauh lebih besar, yakni 28,3 kWh.

Peningkatan kapasitas baterai tersebut membuat jarak tempuh mode listrik murni melonjak hingga 170 kilometer (pengujian CLTC).

Angka itu naik sekitar 45 kilometer dibandingkan varian terdahulu, sekaligus memperkuat posisi Starshine 6 sebagai sedan PHEV dengan efisiensi tinggi di kelasnya.

Secara dimensi, model terbaru tetap identik dengan versi yang sudah dipasarkan.

Mobil memiliki ukuran panjang 4.806 mm, lebar 1.886 mm, tinggi 1.490 mm, serta jarak sumbu roda 2.756 mm dengan bobot kosong sekitar 1.625 kilogram.

Desain eksterior juga nyaris tidak berubah, dengan gril trapesium besar beraksen krom di bagian depan, gagang pintu konvensional di samping, serta lampu belakang model tembus di buritan.

Sektor performa, sistem plug-in hybrid masih mengandalkan mesin naturally aspirated 1,5 liter bertenaga 82 kW atau sekitar 110 hp.