Sedang Tangani Kasus Bupati Kupang, Dua Pejabat Polda NTT Dimutasi
jpnn.com, KUPANG - Polri memutasi 20 perwira menengah Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan Surat Telegram Kapolri per November 2026.
Termasuk dua pejabat utama yang sedang menangani kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang.
Kedua pejabat tersebut adalah Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTT Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf dan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Kombes Pol Nova Irone Surentu.
Dalam mutasi tersebut, Kombes Ricardo mendapat penugasan baru sebagai Dirressiber Polda Bali. Posisinya di Polda NTT dipercayakan kepada Kombes Pol Emile Reisitei Hartanto yang sebelumnya bertugas di Lemdiklat Polri.
Sementara Kombes Nova dimutasi menjadi Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tk. II Divkum Polri.
Jabatan Dirres PPA dan PPO Polda NTT selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci yang sebelumnya menjabat Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Bali.
Kabid humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra dkonfirmasi membenarkan adanya pergantian sejumlah pejabat utama tersebut.
Ia mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karier personel.
Dirreskrimum serta Dirres PPA dan PPO Polda NTT yang sedang tangani kasus Bupati Kupang dimutasi.
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