Sedayu One Satukan Berbagai Kebutuhan Warga PIK, dari Komplain sampai Nomor Darurat Terlayani Lewat Aplikasi

jpnn.com - JAKARTA - Tinggal di kawasan dengan aktivitas tinggi membuat akses terhadap pelayanan cepat menjadi kebutuhan. Kecepatan akses itu bukan hanya ketika ada persoalan pada hunian, melainkan juga saat menghadapi kondisi mendesak.

Kebutuhan tersebut dirasakan Cindy, salah seorang warga Pantai Indah Kapuk (PIK). Menurut Cindy, keberadaan layanan terintegrasi membuat sejumlah kebutuhan penghuni dapat diselesaikan dengan lebih sederhana.

“Sebagai warga kadang ada saja kebutuhan yang harus cepat diurus. Sekarang beberapa layanan sudah ada dalam satu aplikasi, jadi lebih praktis dan tidak perlu bingung harus menghubungi ke mana,” ujar Cindy.

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Layanan yang dimaksud tersedia melalui Sedayu One City. Aplikasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu memungkinkan para penggunanya mengajukan komplain, mengakses general service, mengurus permit, hingga mengajukan warranty claim melalui telepon pintar.

Dengan konsep tersebut, penghuni PIK tidak harus mencari kanal pelayanan yang berbeda untuk setiap kebutuhan terkait properti. Sedayu One juga menyentuh kebutuhan lain yang dekat dengan keseharian warga PIK, yakni transportasi.

Jadwal dan layanan transportasi di kawasan dapat dicek melalui aplikasi sehingga pengguna dapat menyesuaikan perjalanan tanpa harus mencari informasi melalui banyak kanal.

Salah satu fitur yang dinilai penting adalah akses terhadap layanan darurat. Melalui Sedayu One, pengguna dapat mencari kontak kepolisian, pemadam kebakaran, maupun rumah sakit saat membutuhkan bantuan.

“Yang menurut saya penting juga fitur daruratnya. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, kita bisa lebih cepat mencari kontak pemadam kebakaran, kepolisian, atau rumah sakit dari aplikasi,” kata Cindy.