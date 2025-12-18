Sedekah Barang Jadi Solusi Baru Bangun Kepedulian Sosial Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Masjid Nurul Hidayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, meluncurkan Program Sedekah Barang.

Program ini bertujuan memudahkan masyarakat menyalurkan sedekah berupa barang yang masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Kepala Divisi Penguatan Pengumpulan LAZ Baznas H. M. Abdul Kahfie, menyampaikan bahwa Program Sedekah Barang merupakan inovasi yang diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi persoalan sosial.

Baca Juga: Akulaku Gandeng BAZNAS RI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

Barang hasil sedekah akan dikonversi menjadi nilai rupiah untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

“Bekerja sama dengan Masjid Nurul Hidayah, barang-barang hasil sedekah yang terkumpul akan kami konversi menjadi nilai rupiah dan digunakan untuk mendukung operasional program pengentasan kemiskinan di Indonesia,” ujar Kahfie, dalam keterangannya, Kamis (18/12).

Dia mengapresiasi dukungan DKM Masjid Nurul Hidayah yang telah memfasilitasi program tersebut. Baznas juga menyediakan drop box di lingkungan masjid untuk memudahkan jamaah dan masyarakat sekitar menyalurkan barang sedekah.

Baca Juga: BAZNAS Runner Salurkan Donasi untuk Korban Bencana di Aceh dan Sumatra

“Kehadiran drop box ini memudahkan jamaah dan masyarakat sekitar yang ingin berbagi, tinggal memasukkan barang ke dalam box yang telah disediakan Baznas,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Rifki Isnanda, menyambut baik kolaborasi dengan Baznas RI.