Sedekah Pendidikan Jadi Upaya Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Kerja sama lintas lembaga digulirkan untuk mendukung pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra melalui program bantuan pendidikan.

Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Majelis Ulama Indonesia dalam program bertajuk sedekah pendidikan.

Sebagai tahap awal, dana sebesar Rp 600 juta disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Bantuan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak korban bencana serta perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak.

Pimpinan Baznas Idy Muzayyad, menyatakan dana yang disalurkan akan diarahkan secara tepat sasaran.

“Dana Rp600 juta ini akan disalurkan untuk Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara dan nanti fokusnya untuk biaya pendidikan korban dan sekolah-sekolah di sana yang terdampak bencana,” ujar Idy, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, penyaluran bantuan akan melibatkan tim kebencanaan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan situasi darurat.

Selain itu, kolaborasi antar lembaga dinilai dapat memperkuat efektivitas distribusi bantuan di lapangan.

Program sedekah pendidikan difokuskan bantu pemulihan sekolah korban bencana di Sumatra.

