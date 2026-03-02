Sedekah yang Paling Cepat Sampai ke Langit di Bulan Ramadan, Masyaallah…

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Ramadan kerap dijadikan sebagai ajang menjalin silahturahmi melalui buka puasa bersama atau kerap disingkat bukber.

Tradisi buka bersama adalah tradisi mengundang kerabat, teman sekantor, atau kalangan lainnya untuk berbuka puasa bersama-sama di mana sang pengundang yang menyediakan makanan berbuka.

Pada umumnya mereka yang diundang merasa senang dengan kegiatan ini.

Berbuka bersama adalah mengundang orang lain, baik satu atau lebih untuk bersama-sama berbuka puasa dengan makanan yang telah disediakan pengundang.

Ini artinya orang yang mengundang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Dalam hal ini banyak kebaikan yang dijanjikan bagi para pelakunya.

Baginya diberikan pahala semisal pahala orang berpuasa yang ia beri makanan untuk berbuka tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu.

Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyampaikan satu hadis yang cukup panjang tentang hal ini. Sebagian kutipan hadis tersebut menuturkan:

Dari Sa’id bin Musayab dari Salman ia berkata: Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya’ban.