Sederet AMDK Paling Populer di Asia, Ada AQUA dari Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Instagram @Seasia.stats menerbitkan infromasi bahwa Aqua menjadi air kemasan paling populer di Indonesia.
Seasia.stats mencatat bahwa kekuatan dominasi brand air minum dalam kemasan (AMDK) asli Indonesia ini menjadi alasan produk tersebut mencatatkan volume penjualan terbesar di Tanah Air.
Aqua menjadi satu-satunya air mineral yang masuk sebagai produk air kemasan atau botolan paling populer di Asia dan Asia Tenggara.
Dominasi ini mencerminkan kuatnya preferensi konsumen terhadap air minum kemasan lokal sebagai pilihan utama konsumsi harian. Air minum kemasan dipilih karena dianggap kebutuhan esensial yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di berbagai negara ASEAN lain, kekuatan brand domestik juga tetap menonjol. Malaysia mengandalkan merek lokal Spritzer. Singapura dengan Dasani, merek Singha di Thailand, Wilkins di Filipina, dan La Vie di Vietnam.
Sedangkan Korea Selatan memiliki Samdasoo, India dengan Bisleri, Di Cina dipimpin Nongfu Spring, merk Almarai di Arab Saudi, Erikli di Turki, dan Damavand di Iran.
Semua produk lokal ini berhasil mempertahankan dominasi pasar melalui kombinasi harga kompetitif, jangkauan distribusi luas, dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi.
Meski demikian, preferensi konsumsi air kemasan tidak sepenuhnya seragam.
