Sedia Payung, Jakarta Diguyur Hujan Pagi dan Malam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Senin pagi hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan hingga petir.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Jakarta Timur diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan dan berawan.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 26 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 26 derajat hingga 28 Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 26 derajat Celcius.(antara/jpnn)