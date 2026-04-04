Sedia Payung-Jas Hujan, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada hari ini Sabtu (4/4).

BMKG memprediksi potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, dan angin kencang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Alya Sausan menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh, perairan barat Aceh, perairan barat Bengkulu, Samudra Hindia Bengkulu, dari Papua selatan hingga Laut Arafuru, Riau hingga Sumatera Utara, Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi.

Ada juga perairan utara Jawa Barat hingga Lampung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, Jawa Barat hingga pesisir selatan Banten, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua hingga Papua Barat.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di wilayah Pangkal Pinang, Nabire, dan Merauke.

Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Kupang, Mamuju, Palu, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari Jayapura dan Jayawijaya.

Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, diantaranya wilayah Banda Aceh, Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Mataram, Makassar dan Ambon.