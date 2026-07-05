Sediakan Beasiswa Pesisir Nusantara, PIK2 Cari Mahasiswa Berprestasi Berjiwa Pemimpin

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) terus berupaya mewujudkan komitmennya dalam memajukan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Saat ini, kawasan mandiri terintegrasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu tengah menggelar Program Beasiswa Pesisir Nusantara 2026.

Dalam program itu, PIK2 tidak hanya mencari peserta dengan nilai akademik baik. Program yang digelar bersama STISNU Tangerang itu juga menilai karakter, kepedulian sosial, dan potensi kepemimpinan para calon penerima beasiswa.

Sebanyak 48 peserta mengikuti tahapan seleksi lanjutan di Masjid Al-Ikhlas PIK, Jakarta.

Mereka merupakan peserta yang telah lolos proses administrasi dan berhak mengikuti computer assisted test (CAT) serta Khidmah Interview.

Tahapan seleksi itu dilakukan untuk menjaring calon penerima beasiswa yang dinilai mampu memanfaatkan pendidikan tinggi tidak hanya demi kepentingan pribadi, melainkan juga untuk memberi dampak di lingkungan sekitarnya.

Dari rangkaian kegiatan yang berlangsung, para peserta tampak mengikuti seleksi secara tertib. Mereka bergantian menjalani wawancara dan penilaian yang menjadi bagian dari proses penentuan penerima Beasiswa Pesisir Nusantara 2026.

PIK2 memosisikan program tersebut sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Fokusnya tidak hanya memberi bantuan pendidikan, tetapi juga mendukung lahirnya generasi muda yang siap tumbuh dan mengambil peran di masyarakat.