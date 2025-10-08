Sedihnya ASN PPPK, Tanggal Segini Belum Gajian Juga, Cicilan Menanti
jpnn.com, JAKARTA - ASN PPPK di sejumlah daerah sedih bukan kepalang. Pasalnya, sudah tanggal segini mereka belum gajian juga, padahal sudah banyak cicilan menanti.
Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengungkapkan Oktober menjadi bulan horor bagi ASN PPPK. Sudah dua tahun menjadi PPPK, mereka selalu terlambat mendapatkan gaji.
"Dua tahun ini begitu terus. Alasan pemda karena perubahan anggaran," kata Heti kepada JPNN, Rabu (8/10).
Dari laporan yang diterima Heti, provinsi Banten dan kabupaten Serang belum menggaji ASN PPPK. Ini sangat menyulitkan mereka yang menggantungkan hidupnya pada gaji bulanan.
Heti heran mengapa pemda tidak menyiapkan antisipasi soal anggaran gaji ini. Sebab, di daerah lain ternyata penggaliannya tepat waktu.
"Kota Serang aman-aman saja. Mereka digaji sesuai jadwalnya," ujarnya.
Tahun lalu, ASN PPPK di provinsi Banten dan Kabupaten Serang baru digaji 15 Oktober. Mereka khawatir tahun ini tanggal segitu juga.
Kondisi itulah yang mendorong Heti mengusulkan agar tata kelola guru diambil alih pusat. Ini agar guru PPPK bisa mengajar dengan tenang tanpa memikirkan gaji belum dibayar.
Sedihnya ASN PPPK, sudah tanggal segini belum gajian juga, banyak cicilan menanti
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Setelah Bertemu Purbaya, Gubernur Anwar Hafid Singgung Astacita Presiden hingga PPPK
- Herman Deru Silaturahmi lewat Tenis Meja di PORNAS XVII KORPRI
- Pemda Pusing soal TPP PNS & PPPK Dampak Transfer ke Daerah Dipangkas
- Cara Gubernur Sumbar Protes Menkeu Purbaya yang Potong Dana Transfer Daerah, Ini soal Gaji ASN
- Progres Data Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Status BTS Lumayan Banyak, Wow
- PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Enggak Pakai Lama, Hanya 1 Syaratnya