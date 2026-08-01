SeeJontor FC Luncurkan Jersey Baru, Dukung UMKM Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas sepak bola jurnalis SeeJontor FC resmi meluncurkan jersey terbaru untuk musim 2026/2027 dalam sebuah acara yang digelar di Lapangan B, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/7). Peluncuran yang berlangsung sederhana itu dihadiri sekitar 50 anggota yang berkumpul untuk merayakan identitas baru sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan internal komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Kreatifitas Pena Bangsa tersebut.

Acara peluncuran ini tidak semata-mata memperkenalkan seragam anyar, melainkan juga menjadi simbol semangat baru bagi komunitas yang beranggotakan para wartawan pecinta sepak bola. Dalam kesempatan itu, dua desain jersey diperkenalkan, yaitu warna biru sebagai kostum kandang dan hitam sebagai kostum tandang, yang masing-masing mengandung filosofi yang mencerminkan karakter serta semangat SeeJontor FC.

Jersey biru tampil dominan dengan sentuhan warna merah dan putih sebagai representasi identitas Indonesia. Pada bagian depan, terdapat corak menyerupai pancaran cahaya matahari yang dimaknai sebagai harapan agar semangat kebersamaan dan persaudaraan di SeeJontor FC terus bersinar serta memberikan energi positif bagi setiap anggota.

Sementara itu, pada bagian lengan terdapat garis merah dan putih yang merepresentasikan Sang Merah Putih. Adapun jersey hitam hadir dengan tampilan lebih tegas, mengusung dominasi warna hitam yang dipadukan aksen oranye dan putih. Corak oranye dibuat menyerupai kobaran api sebagai simbol semangat juang yang terus menyala setiap kali para anggota menginjak lapangan.

Peluncuran jersey musim ini juga menjadi bukti komitmen SeeJontor FC dalam mendukung produk dalam negeri. Setelah sebelumnya menggandeng UMKM lokal Red Jersey, kali ini komunitas tersebut bekerja sama dengan Sheza Apparel, UMKM asal Tangerang, untuk memproduksi jersey terbaru. Peluncuran jersey juga mendapat dukungan dari Biru Arnawama Timur (BAT).

Pembina SeeJontor FC, Irwan Fecho, mengapresiasi langkah komunitas tersebut yang dinilainya terus berkembang, tidak hanya dalam membangun persaudaraan melalui sepak bola, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional. "Selamat dan sukses untuk kawan-kawan jurnalis di SeeJontor FC atas launching jersey barunya. Tentu ini semakin menunjukkan semangat dan konsistensi kawan-kawan SeeJontor FC untuk terus memupuk persaudaraan dalam sepak bola sembari berkarya dan memberi manfaat untuk Indonesia. Apalagi saya dengar jersey barunya bekerja sama dengan UMKM lokal, itu adalah bentuk konkret dalam memajukan ekonomi Indonesia," ujar Irwan Fecho.

Senada dengan itu, Ketua SeeJontor FC, Trypama Randra, mengatakan jersey baru menjadi simbol perjalanan komunitas untuk terus tumbuh dan menginspirasi. Menurutnya, SeeJontor FC merupakan wadah silaturahmi para jurnalis lintas media yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap sepak bola. Melalui berbagai kegiatan, mulai dari pertandingan persahabatan hingga aksi sosial, komunitas ini terus memperkuat hubungan antarsesama anggota sekaligus menjadikan olahraga sebagai sarana membangun kolaborasi.

"Jersey baru bukan sekadar pergantian warna atau desain. Ini adalah simbol semangat baru, mimpi yang lebih besar, dan komitmen untuk terus bertumbuh. Bersama karya UMKM lokal dan dukungan Bang Irwan Fecho, SeeJontor FC siap melangkah lebih jauh, semakin solid, dan terus menginspirasi," kata Randra. (tan/jpnn)