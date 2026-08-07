Seequent Perkuat Kolaborasi di Sektor Pertambangan, Panas Bumi, Energi & Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - Seequent menggelar acara Seequent Connect Indonesia 2026 dengan menghadirkan lebih dari 100 profesional dari sektor pertambangan, panas bumi, energi, dan infrastruktur Indonesia, bersama perwakilan dari kalangan akademisi dan asosiasi profesi.

Acara ini membahas bagaimana kolaborasi yang lebih erat, dan penyampaian informasi penambangan bawah tanah atau subsurface yang saling terhubung, serta investasi berkelanjutan dalam kapasitas teknis dapat membantu perusahaan memahami kondisi subsurface, sehingga dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan proyek secara strategis, dan mendukung pembangunan jangka panjang industri di Indonesia.

Diselenggarakan di Fairmont Jakarta dan didukung oleh Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), acara ini menghadirkan pembicara dan panelis dari Seequent, PT Vale, Ormat Technologies, PT Promisco, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), MGEI, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program ini menghimpun berbagai perspektif dari kalangan industri, asosiasi profesi, dan akademisi mengenai cara ketiga pihak tersebut dapat bekerja sama membangun kapasitas geosains Indonesia.

Sesi-sesi yang berlangsung membahas energi panas bumi untuk operasi pertambangan, informasi geosains yang konsisten dan saling terhubung, serta penggunaan pemodelan 3D dan analisis geoteknik tingkat lanjut, dengan fokus pada pengurangan faktor ketidakpastian, identifikasi risiko teknis sejak dini, dan peningkatan hasil proyek industri.

Seequent Connect Indonesia 2026 menjadi penutup rangkaian program pembelajaran teknis dan keterlibatan industri selama tiga hari di Jakarta.

Pada dua hari sebelumnya, para profesional pertambangan mengikuti lokakarya berbasis instruktur yang membahas pemodelan geologi 3D dan estimasi sumber daya menggunakan Leapfrog Geo dan Leapfrog Edge.

“Indonesia merupakan salah satu pasar terpenting Seequent di kawasan Asia Pasifik. Sektor pertambangan, panas bumi, energi, dan infrastruktur di Indonesia sama-sama bergantung pada pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi subsurface," ujar Scott Moore, Direktur Pengembangan Bisnis Seequent.