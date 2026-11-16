SEG Solar Raih Sertifikasi SNI dan Nilai TKDN 60,42%

jpnn.com, JAKARTA - SEG Solar (SEG), produsen panel surya global dengan bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir telah mengantongi sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dengan nilai TKDN sebesar 60,42%, SEG memiliki salah satu TKDN tertinggi di Indonesia.

Sertifikasi SNI diterbitkan oleh PT Qualis Indonesia, lembaga sertifikasi produk yang mendapat kewenangan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikasi ini mencakup standar kualifikasi desain SNI IEC 61215 dan standar keselamatan SNI IEC 61730.

Dengan sertifikasi tersebut, modul surya SEG memenuhi persyaratan produk di Indonesia terkait mutu dan keamanan modul fotovoltaik berbasis silikon kristalin.

Produk SEG pun dapat dipasarkan di Indonesia dan diikutsertakan dalam tender proyek tenaga surya (PLTS) dalam negeri.

Sertifikasi TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk menilai tingkat kandungan lokal suatu produk. Sertifikasi ini menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti tender proyek tenaga surya berskala besar di Indonesia. Nilai TKDN SEG yang mencapai 60,42% menempatkan perusahaan tersebut dalam jajaran teratas, jauh melampaui batas minimum kandungan lokal yang ditetapkan regulator untuk proyek tenaga surya di Indonesia.

Pasar tenaga surya Indonesia juga memiliki prospek pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun ke depan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 17,1 GW hingga 2034.

Peluang tersebut didukung oleh pertumbuhan kapasitas PLTS nasional yang mencapai sekitar 1.494 MW pada akhir 2025, naik dari 909,4 MW pada tahun sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perkembangan ini turut membuka peluang bagi industri manufaktur panel surya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek energi bersih yang terus meningkat.