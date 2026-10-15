Segera Comeback, Wendy Red Velvet Umumkan Jadwal Rilis Album Baru
jpnn.com, KOREA SELATAN - Penyanyi Wendy dari grup K-pop Red Velvet bersiap kembali menyapa penggemar melalui karya musik terbarunya.
Dia dijadwalkan merilis album solo pada November 2026, setelah sekitar 14 bulan sejak peluncuran album sebelumnya.
Kabar tersebut diumumkan oleh agensinya, ASND, pada Rabu (14/10).
Dilansir dari allkpop, pihak agensi menyebut bahwa Wendy akan menunjukkan sisi berbeda melalui karya terbarunya.
“Wendy akan merilis musik baru pada November. Dia berencana menunjukkan sisi berbeda dari dirinya dengan mengandalkan kemampuan vokal yang luar biasa dan penyampaian emosi yang mendalam,” ungkap pihak agensi.
Selama berkarier, pelantun lagu Like Water itu dikenal memiliki suara yang khas dan kemampuan vokal yang kuat.
Selain aktif bersama Red Velvet, perempuan kelahiran 21 Februari 1994 tersebut juga telah merilis sejumlah karya solo.
Wendy turut mengisi lagu tema atau original soundtrack (OST) untuk berbagai drama.
Penyanyi Wendy dari grup K-pop Red Velvet bersiap kembali menyapa penggemar melalui karya musik terbarunya.
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