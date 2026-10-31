Segera Digelar, DWP 2026 Umumkan Daftar Penampil Fase Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akhirnya mengumumkan daftar penampil fase kedua.

Deretan musisi internasional dan Indonesia siap menambah kemeriahan festival yang diadakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 11, 12, dan 13 Desember 2026.

Garis depan penampil DWP 2026 pada pengumuman fase kedua dipimpin oleh ARTBAT B2B R3HAB yang menyatukan dua musisi ternama internasional dalam satu panggung untuk sebuah penampilan back-to-back (B2B) yang spesial.

Selanjutnya ada nama Agents of Time, Ely Oaks, HAL?, Ian Asher, Whisnu Santika, Adnan Veron x HBRP, Angger Dimas, W.W, Josiah, dan Gil Glaze.

Demi memberikan warna yang lebih mendalam pada festival tahun ini, Agents of Time, duo DJ dan produser asal Italia yang beranggotakan Andrea Di Ceglie dan Luigi Tutolo, akan membawakan musik khas melodic techno.

Selain itu, ada pula HAL?, sebuah proyek kolaborasi yang menyatukan tiga grup progressive house ternama: Third Party, DubVision, dan Matisse & Sadko dalam satu nama untuk meleburkan karakter musik yang unik.

Sementara itu, Ely Oaks hadir mewakili generasi baru musik dansa dengan perpaduan pengaruh elektronik kontemporer dan underground.

Ian Asher, yang dikenal luas lewat remix viralnya untuk lagu Makeba milik Jain, juga akan tampil mencerminkan kuatnya hubungan antara musik elektronik dan tren budaya digital saat ini.