Segera Diperiksa Polisi, Betrand Peto Siapkan Saksi Meringankan
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terkait kasus dugaan TPKS yang dilaporkan ANW.
Seiring dengan telah diterimanya SPDP oleh tim hukum, pemanggilan ulang terhadap para pihak dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat, yakni sekitar dua pekan ke depan.
Timothy Ezra memastikan pihaknya akan bersikap kooperatif penuh dan menghadirkan satu orang saksi yang meringankan.
"Kemarin, pagi-pagi saya udah terima eh SPDP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sudah. Kami sudah komunikasi secara baik-baik. Kemungkinan dua minggu lagi. Dipanggil ulang ya. Dipanggil ulang," kata Timothy Ezra di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).
"Dan kami sampaikan, kami sedang akan menghadirkan saksi yang meringankan untuk BP," sambungnya.
Timothy Ezra mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk menghadirkan satu orang saksi.
Adapun saksi yang dihadirkan merupakan orang yang mengetahui soal perbuatan pelaloran di masa lalu.
"Dari ada beberapa orang yang menyampaikan, tahu bagaimana perbuatan-perbuatan pelapor didahulu," ucapnya.
Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menerima SPDP dari kepolisian terkait laporan ANW.
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