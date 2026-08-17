Segera Dirilis, Poco M8x 5G Siap Bawa Gebrakan Baru

jpnn.com - Poco kembali melengkapi jajaran smartphone baru melalui kehadiran M8x 5G.

Perangkat tersebut mengisi jajaran seri M8 seperti M8, M8 Pro, M8s, dan M8 Power.

Selain itu, M8x 5G menjadi anggota kelima dalam jajaran produk tersebut.

Kehadiran produk itu terungkap setelah Poco mengeluarkan informasi mengenai ponsel baru tersebut dalam situs mikro khusus di platform Flipkart India.

Dengan situs tersebut menandai Poco M8x 5G sebagai produk yang akan segera hadir.

Selain menampilkan gambar teaser yang menampilkan bagian belakang Poco M8x 5G, situs mikro hanya menyebutkan bahwa ponsel itu mendukung konektivitas 5G menurut siaran GSM Arena pada Sabtu.

Poco M8x 5G yang diperlihatkan di situs mikro berwarna hijau sage. Modul kameranya berwarna emas muda.

Selain menunjukkan sekilas desain bagian belakang Poco M8x 5G, situs mikro di Flipkart menampilkan ulasan kesuksesan produk seri M di pasar India.