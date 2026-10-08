Segera Kembali, IVE Beri Bocoran Lewat Video Pahlawan Super

jpnn.com, KOREA - Grup idola IVE makin dekat menuju comeback terbaru dengan menghadirkan teaser unik bertema pahlawan super.

Starship Entertainment merilis video bertajuk POST CREDIT SCENE: GIRL HERO melalui akun media sosial resmi IVE pada 6 Oktober 2026.

Video berdurasi sekitar 1 menit 33 detik itu dibuat seperti adegan pembuka film pahlawan super. Keenam anggota IVE tampil dengan karakter pahlawan masing-masing dan menunjukkan visual mereka yang menarik.

Jang Wonyoung menjadi Bat Pink, Leeseo sebagai Spider Red, Rei sebagai Jean Yellow, Gaeul sebagai Wonder Green, Liz sebagai Super Blue, dan An Yujin sebagai Captain Purple.

Dalam video tersebut, IVE juga memperlihatkan sejumlah jadwal promosi untuk comeback.

Beberapa di antaranya yakni HERO TRAINING CENTER: HERO COMICS' and 'LOOKS CAN KILL BTS.'

Video itu juga menampilkan beberapa momen di balik layar saat para anggota IVE berada di lokasi syuting.

Salah satu momen menarik terjadi ketika An Yujin muncul sambil membawa kue. Saat ditanya anggota lain tentang benda yang dibawanya, Yujin menjawab, "Ini adalah adegan pasca-kredit."