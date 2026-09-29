Segera Kembali, NMIXX Siapkan Strange Muse

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup idola asal Korea Selatan, NMIXX, tengah bersiap untuk kembali menyapa penggemar melalui album EP keenam mereka yang bertajuk Strange Muse.

Menjelang comeback, grup yang berada di bawah naungan JYP Entertainment itu mulai membagikan sejumlah materi teaser untuk memperkenalkan konsep terbaru.

Dilansir dari Allkpop, Selasa (29/9), foto teaser terbaru NMIXX dirilis pada tengah malam waktu Korea Selatan.

Dalam foto tersebut, keenam anggota NMIXX menampilkan sisi yang lebih dewasa dengan pesona yang terlihat lebih halus.

Konsep itu sekaligus memberikan gambaran mengenai warna yang akan diusung NMIXX dalam comeback kali ini.

NMIXX sendiri dikenal sebagai grup yang menggabungkan berbagai genre musik dalam karya-karyanya serta menghadirkan penampilan panggung yang dinamis.

Melalui Strange Muse, grup beranggotakan Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, dan Kyujin itu kembali menghadirkan perpaduan musik yang beragam.

EP keenam NMIXX tersebut akan berisi enam lagu, yakni Birthday Wish, Kerosene, RudE TaLK, Sing to the Moon, Hot 'n Unbothered, dan WHIP.